Сухум, , 08:53 — REGNUM 85 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 26 января. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 555 человека, диагноз COVID-19 подтверждён у 85 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 246 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 33 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 11 301 носителя SARS-CoV-2. Из них 9207 победили инфекцию. За это время 161 пациент с диагнозом COVID-19 скончался.

В течение 25 января в стране выявили 58 носителей SARS-CoV-2 в результате 471 исследования.

Стоит отметить, что премьер-министр Абхазии Александр Анкваб продолжает проходить лечение от COVID-19. Его госпитализировали 8 января в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России, где перевели на искусственную вентиляцию легких. По последним данным, состояние Анкваба стабильное, наблюдается положительная динамика.

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