Богота, , 08:51 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 13,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 января сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 13 606 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 327 850.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончался 381 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 52 128.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 864 904 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Колумбии за сутки был выявлен 12 261 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.