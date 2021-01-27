Буэнос-Айрес, , 08:52 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 10,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 января сообщает минздрав страны.

По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 10 409 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 885 210.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 219 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 47 253.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 674 555 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 7578 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.