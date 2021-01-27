Самара, , 08:41 — REGNUM Несколько отделений в медорганизациях, которые ранее были перепрофилированы под инфекционные госпитали, могут вернуться к работе по основном профилю через неделю в Самарской области. Об этом 26 января сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на заседании областного оперативного штаба.

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По его словам, такая возможность появилась в результате уменьшения количества пациентов с COVID-19.

Отмечается, что в первую очередь возвращаться к работе по основному профилю будут отделения, в которых ранее лечили неврологические и сердечно-сосудистые заболевания. Соответствующее постановление минздрав области подготовит в самое ближайшее время, сообщил Бенян.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 26 января в регионе за сутки было выявлено 279 случаев заражения коронавирусом.

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