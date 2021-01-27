Сеул, , 08:34 — REGNUM В ноябре 2020 года в Южной Корее на свет появились 20 085 младенцев, что на 15,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Согласно опубликованным данным, это самый низкий ноябрьский показатель с 1981 когда, когда впервые начали вести статистику.

Известно, что с января по ноябрь 2020 года в стране родилось 253 787 младенцев, что на 9,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В ноябре число смертей, напротив, увеличилось на 1%, до 25 669 человек.

Между тем в стране было зафиксировано 18 177 браков, что на 11,3% меньше в годовом исчислении. Общий показатель сократился на 10,7%, до 191 374 браков.

Эксперты отмечают, что многие пары перенесли дату свадьбы из-за пандемии коронавируса.

Число разводов в ноябре сократилось на 3,5%, до 8876 случаев.

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