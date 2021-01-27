Кейптаун, , 08:40 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамафоса осудил «вакцинный национализм» развитых стран мира, передает ВВС Swahili.

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Выступая на Всемирном экономическом форуме онлайн, Рамафоса заявил, что некоторые правительства заказали гораздо больше вакцин от СOVID-19, чем им действительно требуется.

Не называя конкретных стран, он призвал их выставить на продажу избыточные запасы, чтобы другие могли получить достаточно вакцин.

На прошлой неделе во Всемирной организации здравоохранения заявили, что неравный доступ к вакцинам может стать «катастрофическим моральным провалом» для человечества.

ЮАР, самая пострадавшая от пандемии страна на африканском континенте, до сих пор не получила ни одной вакцины.

В минздраве ЮАР рассчитывают получить первый миллион доз вакцин AstraZeneca из Индии позже в этом месяце.