Якутск, , 08:24 — REGNUM В Якутии с 1 января 2021 года увеличили размеры единовременных выплат многодетным матерям, награждённых знаком «Материнская слава», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Размер единовременной выплаты для многодетных матерей, родивших и воспитывающих семь детей, награжденных знаком «Материнская слава» III степени, теперь будет составлять 100 тыс. рублей.

Матерям, у которых восемь детей и знак «Материнская слава» II степени, выплатят 200 тыс. рублей, остальным многодетным, награжденным знаком «Материнская слава» I степени — 300 тыс.

В Якутии числится около 30 тыс. многодетных семей. Благодаря принимаемым в республике мерам, многодетных семей с каждым годом становится больше.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области в 2021 году 19 семей получат выплаты на улучшение жилищных условий. Всего на эти цели запланировано 44 млн рублей.