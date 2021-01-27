Улан-Удэ, , 08:22 — REGNUM Указ, продлевающий связанные с пандемией коронавирусной инфекции меры до 28 февраля, подписал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Об этом 27 января сообщается на официальном портале региона.

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«До 28 февраля включительно приостановлена работа детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, ночных клубов, иных развлекательных заведений с массовым одномоментным пребыванием людей, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в регионе предприятия общепита также продолжают работать только до 23:00, организация праздничных мероприятий в них разрешена только при рассадке не более четверых человек за столом. Зрительные залы театров, кинотеатров и домов культуры могут заполняться не более чем на 50%.

«Жителям Бурятии, имеющим хронические заболевания, которые сопряжены с опасностью тяжелого течения коронавируса, необходимо соблюдать режим самоизоляции. Также режим самоизоляции рекомендован людям в возрасте 65 лет и старше, им будет оплачен больничный», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 января на территории Бурятии за все время пандемии выявлено в общей сложности 29 665 носителей коронавируса при 653 скончавшихся от COVID-19.