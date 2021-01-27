Тунис, , 08:23 — REGNUM В тунисском городе Сбейтла с новой силой возобновились протесты после сообщений о том, что молодой человек, раненный во время столкновений с полицией на прошлой неделе, скончался в больнице. Об этом 27 января сообщает ВВС Africa.

Протестующие попытались штурмовать городской полицейский участок, отмечают репортеры. Для обеспечения безопасности в городе развернули военных.

Члены семьи погибшего Хайкеля Рахди сообщили, что он потерял сознание после того, как в него попал баллоном со слезоточивым газом.

Он присоединился к общенациональным протестам в ознаменование 10-й годовщины тунисской революции, которая положила начало демократии в Тунисе и спровоцировала восстания «Арабской весны» по всему региону.

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