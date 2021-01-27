Нур-Султан, 27 января 2021, 08:18 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 181 117, сообщили 27 января в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
За минувшие сутки вывялено 1397 новых случаев заражения. Наибольший прирост наблюдается в Павлодарской области — 219, Акмолинской области — 213, в Нур-Султане — 147 и Кустанайской области — 141.
В январе в Казахстане наблюдается прирост числа новых случаев заражения коронавирусом. Эпидемиологическая ситуация ухудшилась в нескольких регионах, в том числе в Павлодарской области.
Как сообщало ИА REGNUM, с 25 января в Павлодарской области Казахстана из-за эпидемии коронавируса приостановили междугороднее автобусное сообщение.
Напомним, с 1 февраля в Казахстане планируют начать массовую вакцинацию населения с применением российского препарата «Спутник V».
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