Горно-Алтайск, , 08:15 — REGNUM В Республике Алтай вновь резко подскочил суточный прирост носителей коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 77 новых случаев, что в 3,5 раза больше, чем накануне, 26 января.

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Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Улаганского, Чойского, Шебалинского, Кош-Агачского и других районов. В большинстве случаев обследования были проведены после появления симптомов заболевания.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения в регионе за весь период пандемии достигло 15 273. К настоящему времени выздоровели 14 445 человек, в том числе 100 за последние сутки.