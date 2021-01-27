Кемерово, , 08:12 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на утро сегодня, 27 января, за прошедшие сутки было выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 110 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Новокузнецк — 27, Междуреченск — 20, Кемерово — 14, Прокопьевск — семь, Калтан — пять, Белово — четыре, Осинники — четыре, Новокузнецкий МР — четыре, Анжеро-Судженск — три, Мыски — три, Киселевск — два, Краснобродский — два, Ленинск-Кузнецкий — два, Таштагольский МР — два, Тайга — один, Юрга — один, Беловский МР — один, Крапивинский МО — один, Мариинский МР — один, Прокопьевский МО — один, Топкинский МО — один, Яшкинский МО — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 177 пациентов выздоровели, один скончался.

Всего в регионе выявлено 29 047 случаев заражения коронавирусом, 26 767 человек выздоровели, 514 пациентов скончались, медицинскую помощь получают 1766 кузбассовцев с диагнозом COVID-19.