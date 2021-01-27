Бали, Индонезия, , 08:12 — REGNUM По версии Tripadvisor Travelers 'Choice 2021, остров Бали в Индонезии стал самым популярным туристическим направлением в мире, сообщает Tribunnews.

Судя по официальной странице Tripadvisor, Бали — это рай в Индонезии.

«Столица искусств» Убуд — идеальное место, чтобы увидеть культурные представления, принять участие в мастер-классе по резьбе по батику и освежить свой разум и тело на занятиях йогой.

Бали опередил города мира, которые часто посещают иностранные туристы, в частности, Лондон, Дубай, Рим, Париж и Вьетнам.

По данным источника, рейтинг также показывает, куда путешественники мечтают отправиться в отпуск во время пандемии, из-за которой вынуждены оставаться дома.

По версии Tripadvisor Travelers 'Choice 2021, второе место занял Лондон (Великобритания), затем идут Дубай (ОАЭ), Рим (Италия), Париж (Франция), Ханой (Вьетнам), Крит (Греция), Бангкок (Таиланд), Барселона (Испания), Стамбул (Турция), Ханой (Вьетнам), Сием Рип (Камбоджа), Марракеш (Марокко), Пхукет (Таиланд) и Нью-Дели (Индия).