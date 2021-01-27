Самара, , 08:06 — REGNUM Проверить информацию о якобы принуждении студентки к вакцинации поручил глава Самарской области Дмитрий Азаров на заседании областного оперативного штаба региона.

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Он напомнил, что вакцинация от COVID-19 проходит на добровольной основе. В связи с этим он поручил еще раз довести эту информацию до всех.

«Проверить сообщение о якобы принудительной вакцинации в системе образования. Было или не было. Правда или нет? Был случай или фейк ньюс очередной», — поручил глава региона.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором студентка медколледжа сообщила о том, что завуч этого учебного заведения заставляет ее привиться от COVID-19 для допуска до практики в больницы.

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