Москва, , 08:04 — REGNUM В среду, 27 января, в столице России ожидается облачная погода, небольшие осадки и температура воздуха −1… +1 °C. Об этом 27 января сообщает Гидрометцентр РФ.

Также в городе ожидается гололедица, которая местами будет сильной. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 6−11 м/с, атмосферное давление 740 мм рт. столба.

В ночное время в Москве также будет облачно с небольшими осадками и температура воздуха −3… −1 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на протяжении февраля в Москве вероятны резкие перепады температурного режима.