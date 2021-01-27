Благовещенск, , 07:14 — REGNUM В Приамурье за последние сутки выявили ещё 107 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 19 031 жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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В Приамурье наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа выявляемых ежесуточно носителей коронавируса — за 24 января инфицирование подтвердилось у 115 человек, за 25 января — у 111.

Среди всех вновь выявленных носителей коронавируса 50 человек (47%) болеют ОРВИ, столько же — пневмонией. Бессимптомно болезнь переносят семь жителей области.

За весь период пандемии в Приамурье провели почти 768 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в регионе за последние сутки скончался от COVID-19 ещё один человек. Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Приамурье увеличилось до 135.

Как сообщало ИА REGNUM, спортивные тренировки после перенесённого заболевания COVID-19 способны вызвать тяжелые поствирусные осложнения, заявил 26 января российский врач-иммунолог Илья Кукин в беседе с «Вечерней Москвой».