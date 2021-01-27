Пенза, , 08:20 — REGNUM В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались три человека. Таким образом, по состоянию на 27 января погибшими от COVID-19 числятся 373 жителя. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Среди новых жертв — трое мужчин, возраст которых 43, 63 и 71 год. Лечение пациентов осложняли атеросклеротический кардиосклероз, артериальная гипертензия, ожирение, пневмосклероз, атеросклероз коронарных артерий, аорты и артерий головного мозга, хронический диффузный бронхит и другие.

Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области первым компонентом вакцины от коронавируса привили, по состоянию на 25 января 3 тыс. человек, вторым — 990 человек. Для массовой вакцинации число прививочных пунктов в Пензенской области увеличили до 36.

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