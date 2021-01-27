Москва, , 07:05 — REGNUM Лефортовский суд Москвы продлил арест томскому учёному Александру Луканину, обвиняемому в государственной измене, до 29 апреля.

Судебное заседание состоялось 26 января. Мера пресечения в отношении Луканина в виде заключения под стражу продлена на три месяца — до 29 апреля, передаёт ТАСС.

Напомним, об аресте Луканина, задержанного в рамках уголовного дела о госизмене, стало известно в сентябре 2020 года. Сообщалось, что учёный был задержан по подозрению в передаче Китаю секретных российских разработок, «связанных с альтернативными источниками питания».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года Александр Луканин находился в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве.

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