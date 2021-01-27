Ульяновск, , 06:59 — REGNUM В Ульяновске планируют построить новую инфекционную больницу. Она будет расположено в Заволжском районе. Об этом сообщает на своей странице в «Фейсбуке» губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

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В регионе выбрали площадку под инфекционный госпиталь. Его хотят построить в Заволжском районе по проспекту Созидателей. По словам главы региона, «за основу» планируется «взять успешный проект, реализованный в Башкирии». Поэтапный план работ власти разработают «в течение недели».

Сергей Морозов подчёркивает, что в Ульяновской области вопрос строительства новой инфекционной больницы «назрел давно», что наиболее остро вскрылось в условиях пандемии коронавируса. Медицинское учреждение будет не только ковидным госпиталем, но также будет принимать пациентов с другими инфекционными заболеваниям.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Чувашии у республиканской клинической больницы появится инфекционный корпус, строительство которого будет идти в рамках концессионного соглашения с участием государственной корпорации «Ростех».

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