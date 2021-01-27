Лима, , 06:52 — REGNUM Власти Перу распорядились ввести строгий карантин в столице страны, а также в девяти других регионах из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил президент республики Франсиско Сагасти в ходе выступления в правительстве.

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"Карантин вводится в Лиме, а также в регионах Анкаш, Апуримак, Ика, Кальяо, Лима, Паско, Уанкавелика, Уануко и Хунин», — заявил он.

По словам президента Перу, ограничения вводятся на срок с 31 января по 14 февраля.

По последним данным, в Перу подтвердили 1 102 795 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 стали 39 887 человек.