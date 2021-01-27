Ульяновск, , 06:43 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 27 января, пройдут мероприятия, посвящённые 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

В Ульяновске акции начнутся у памятника 30-летия Победы с прохождением взвода почётного караула военнослужащих гарнизона, также состоится церемония возложения цветов к Вечному огню.

Памятные мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях. Власти отмечают, что подготовлены книжные экспозиции и фотовыставки, будут показаны фильмы.

Больший цикл мероприятий запланирован в школах, в их числе — линейки в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады, уроки мужества и патриотические часы. Кроме того, состоятся конкурсы чтецов, выставки рисунков и литературно-музыкальные композиции.

По данным властей Ульяновской области, в регионе в настоящее время в регионе проживают четыре ветерана, которые принимали участие в обороне Ленинграда. 55 ветеранов награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась около 900 дней — до 27 января 1944 года. Продовольствие доставлялось блокадникам по «Дороге жизни», проложенной по льду Ладожского озера. По разным данным, в результате блокады погибли от 400 тыс. до 1,5 млн человек, подавляющее большинство — от голода.