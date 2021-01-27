Кемерово, , 06:40 — REGNUM По решению оперативного штаба Кемеровской области, в МФЦ и торговых центрах начнут работать специальные бригады волонтеров. Они будут раздавать брошюры с ответами на самые популярные вопросы о вакцинации от коронавируса и помогут пожилым людям записаться на прививку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Необходимо повысить охват вакцинацией одиноких пожилых людей. Они наиболее уязвимы для опасной инфекции, но зачастую просто не знают, как записаться на прививку», — прокомментировал заместитель губернатора Алексей Цигельник.

По данным министерства здравоохранения региона, уровень заболеваемости COVID-19 в Кузбассе продолжает стабильно снижаться.