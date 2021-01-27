Анадырь, , 06:36 — REGNUM На Чукотке от коронавируса привились уже 967 человек. До конца января ожидаются поставки ещё 1,3 тыс. доз вакцины «Спутник V».

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Активнее всего вакцинация идёт в Анадыре, где прививку получили 524 человека, в посёлке Угольные Копи — 39, Певеке — 120, Билибино — 150, Эгвекиноте — 83, в Чукотском районе — 24, в посёлке Провидения — 27 жителей.

«123 дозы санитарным рейсом отправили в Билибино, в Эгвекинот — 176 доз. Также 132 дозы доставили в Чукотский район. Завтра 220 доз должны на самолёте доставить в Певек», — пояснила ИА «Чукотка» заместитель главврача Чукотской окружной больницы Эмилия Рамазанова.

На 27 января на Чукотке зарегистрировано 614 носителей коронавируса, 556 человек выздоровели, четверо пациентов скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах активно идёт прививочная кампания против коронавируса. Вакцину получили уже 10 455 человек.