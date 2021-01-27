Ульяновск, , 06:32 — REGNUM В Ульяновской области снижается число вновь выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из данных регионального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По оперативным данным на вечер 26 января, в Ульяновской области за последние сутки официально подтверждено 228 случаев заражения SARS-CoV-2. Напомним, на утро 26 января за сутки в области выявлено 235 носителей коронавируса, на 25 января — 239, на 22 января — 239. Всего с начала пандемии в регионе выявлен 42 991 случай заражения коронавирусом.

По последним данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, всего в регионе проведено свыше 592 тыс. лабораторных исследований на коронавирус в отношении более 562 тыс. человек.

Отметим, что сегодня, 27 января, в Ульяновской области в рубрике «Спросите доктора» медицинские специалисты ответят на вопросы о вакцинации против COVID-19. Прямой эфир состоится в официальном сообществе правительства Ульяновской области в социальных сетях.

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