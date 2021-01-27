Аддис-Абеба, , 06:30 — REGNUM В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 437 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба эфиопского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в этой африканской стране достигло 134 569. Также за минувшие сутки в республике скончались четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Эфиопии от осложнений COVID-19 умерли 2075 человек. Выздороветь смогли 120 748 пациентов.

Эфиопия является одной из наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции стран Африки. По числу зараженных она уступает ЮАР, Марокко, Тунису и Египту.