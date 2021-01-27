Мехико, , 06:30 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может быть окончательно одобрена для использования в Мексике уже в ближайшее время, заявил замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес-Гатель 26 января в ходе брифинга.

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По его словам, самая важная часть работы в этом направлении пройдена и остались лишь некоторые незначительные вопросы. Чиновник также отметил, что пока не будет получено одобрение на срочное применение препарата, его поставки в страну не начнутся.

Замминистра добавил, что для доставки вакцины могут задействовать самолеты мексиканских ВВС.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия ожидает, что вакцина «Спутник V» будет одобрена для использования в Мексике, Парагвае и Пакистане.

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