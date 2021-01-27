Токио, , 06:02 — REGNUM Власти Японии рассматривают возможность продления режима чрезвычайной ситуации из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, передает телеканал NHK.

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По словам министра, ответственного за борьбу с COVID-19, Ясутоси Нисимуры, правительство принят решение по продлению режима ЧС уже «в ближайшее время». Предполагается, что если эпидемиологическая обстановка в Токио и других регионах Японии не улучшится, то ограничения будет продлены. Сроки также пока не называются.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в 11 префектурах Японии, включая Токио, до 7 февраля. По мнению экспертов, ограничения позволили снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией, однако спад идет слишком медленно.