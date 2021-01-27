Вашингтон, , 05:59 — REGNUM Вину в умышленном порче почти 600 доз вакцины от COVID-19 признал бывший сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center в американском штате Висконсин Стивен Бранденберг. Об этом 26 января сообщается на сайте минюста США.

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Обвиняемый рассказал, что поступил так, поскольку не верил в безопасность вакцин. При этом Бранденберг отметил, что в течение последних двух лет предупреждал коллег о своих взглядах. Ему грозит до 10 лет тюрьмы за каждое из двух обвинений: в нанесении материального ущерба и в создании риска для здоровья людей.

Как сообщало ИА REGNUM, Стивен Бранденберг был задержан 31 декабря в городе Графтон по подозрению в намеренной порче вакцин от коронавирусной инфекции. По информации полицейских, медработник достал из холодильника ампулы с вакциной и не вернул их обратно.

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