Красноярск, , 05:42 — REGNUM Красноярский центр стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ) проверил на безопасность бисквитные торты, реализуемые в торговых сетях города Красноярска. Результаты оказались неутешительными.

Как сообщили ИА REGNUM в Красноярском ЦСМ, для проверки закупили десять образцов продукции: «Тирамису», «Медовый с брусникой», «Генеральский», «Крем-брюле», «Детский» и другие. Девять тортов были изготовлены в Красноярском крае, один — в Челябинской области.

Оказалось, что девять из десяти образцов тортов известных брендов не соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции по микробиологическим показателям.

В большинстве образцов специалисты зафиксировали превышение общего микробного числа, в пяти тортах выявили бактерии группы кишечных палочек. В некоторых образцах обнаружено значительное превышение по содержанию дрожжей. Нарушения были выявлены даже в торте «Детский».

Также были установлены нарушения и по маркировке потребительских упаковок тортов.

Проверку прошёл лишь один образец из десяти. Требованиям нормативно-правовой документации по микробиологическим показателям и маркировке потребительской упаковки соответствует торт «Крем-брюле», доставленный в Красноярский край в замороженном виде из Челябинска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени предпринимательницу оштрафовали за использование при продаже тортов чужого товарного знака.

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