Владивосток, , 05:34 — REGNUM Приморская транспортная прокуратура помогла российским морякам получить от иностранной компании задолженность по заработной плате в сумме более двух млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП).

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В январе 2021 года в транспортную прокуратуру с жалобами на невыплату заработной платы обратились моряки, работавшие на судах компании «Нортвест Шип Мэнеджмэнт Лтд». Общая сумма задолженности превысила два млн рублей.

Прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании с иностранной компании-судовладельца задолженности.

Ответчик, не дожидаясь судебного решения, учитывая возможность принятия в отношении компании санкций по ограничению выхода судов из российских портов, выплатил морякам накопившиеся долги.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году прокурорами Якутии выявлено около семи тысяч нарушений прав граждан на оплату труда и более 938 млн рублей своевременно не выплаченной заработной платы, отпускных, окончательных расчётов.