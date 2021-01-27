Канберра, , 05:28 — REGNUM Правительство Австралии запустило рекламную кампанию по продвижению вакцинации против коронавирусной инфекции, заявил глава австралийского минздрава Грег Хант на пресс-конференции.

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По его словам, на эти цели власти Австралии выделили 24 млн австралийских долларов (около $18,5 млн). Соответствующая реклама появится на телевидении, радиостанциях, а также в печатных и электронных средствах массовой информации.

«Кампания донесет всю информацию до австралийцев о безопасности и эффективности вакцины против COVID-19, как только они станут доступны», — добавил Хант.

Он подчеркнул, что реклама расскажет жителям страны и о прививочных пунктах, где можно пройти вакцинацию.

Отмечается, что решение о запуске информационной кампании власти Австралии приняли спустя два дня после одобрения американской вакцины от компании Pfizer. Массовую вакцинацию населения в стране планируют начать в конце февраля.