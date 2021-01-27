Абакан, , 05:23 — REGNUM В Хакасии по состоянию на 26 января на амбулаторном лечении находятся 1035 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», на стационарном — 292 человека.

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Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, в тяжёлой и крайне тяжёлой форме болеют 52 жителя Хакасии, в том числе семь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 января в Хакасии выявлено 20 133 носителя коронавируса, выздоровел 18 431 человек. Скончались 372 пациента с коронавирусом, в том числе 269 человек (72,3%) старше 65 лет.

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