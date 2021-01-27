Талица, Свердловская область, , 05:20 — REGNUM В Талице Свердловской области местный житель получил срок за убийство женщины, которая шутя называла его космонавтом. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Преступление произошло 27 апреля. Гражданин, будучи пьяным, был у себя дома, и у него в гостях находилась женщина 1970 года рождения. Она в шутку называла его космонавтом, намекая на то, что он служил в космических войсках ещё в Вооружённых Силах СССР. Мужчина был против такой характеристики, так как службу проходил в качестве сварщика.

Затем женщина увидела в его руках нож, которым он собирался нарезать продукты питания, и выкрикнула фразу, ставшую роковой: «Ну тогда режь меня, раз ты не космические войска!» Гражданин, разгорячённый алкоголем, воспринял её слова как руководство к действию и несколько раз ударил её ножом. Женщина скончалась на месте.

Суд назначил мужчине девять лет колонии строгого режима.