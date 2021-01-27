Москва, , 05:12 — REGNUM Спортивные тренировки после перенесённого заболевания COVID-19 способны вызвать тяжелые поствирусные осложнения, заявил 26 января российский врач-иммунолог Илья Кукин в беседе с «Вечерней Москвой».

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«Это крайне опасно и недопустимо, — сказал он. — После вируса ваш иммунитет ещё слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки».

По словам Кукина, после исчезновения симптомов COVID-19 организм человека вырабатывает особые вещества, которые изолируют воспалительный процесс. «Это проявляется отеком тканей, например, вы можете не замечать, но ваш нос будет хуже дышать», — отметил он.

Врач предостерёг от интенсивных нагрузок, предупредив, что тренировки можно начать примерно через месяц после перенесенного заболевания.

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