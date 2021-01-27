Москва, , 05:01 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 в России снизилась после новогодних каникул, которые люди преимущественно провели в самоизоляции, сообщил 27 января журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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«Стабилизация ситуации с коронавирусом в России точно наступила», — сказал он.

Горелов добавил, что ключевым фактором, повлиявшим на уменьшение числа вновь выявленных заболевших, стало разобщение граждан во время праздников.

Ранее о стабилизации ситуации с коронавирусом в России сообщала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, за четыре недели количество госпитализированных с COVID-19 пациентов сократилось на 17%.

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