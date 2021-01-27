Сеул, , 04:51 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 559 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 516 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли на территорию республики из-за границы. Центр отмечает, что резкий скачок заболеваемости связан с выявлением новых очагов распространения COVID-19 в частных школах и среди религиозных групп. При этом впервые за 10 дней число выявленных инфицированных за сутки превысило 500 человек.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 76 429. Также за минувшие сутки в стране скончались еще семь пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Республике Корея выросло до 1378.