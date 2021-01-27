Ухань, Китай, , 04:48 — REGNUM Провинция Хубэй в центральной части Китая, которая наиболее других регионов страны пострадала от эпидемии COVID-19, задалась целью обеспечить рост ВРП региона на уровне 10% в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

Как заявил губернатор Хубэя Ван Сяодун во время доклада о правительственной работе на ежегодной сессии законодательного органа региона, ВРП провинции восстановился в 2020 году до 95% от уровня прошлого года.

Провинция, бывшая эпицентром эпидемии нового коронавируса в начале 2020 года, ввела месячный локдаун и привала сообщение с другими городами страны, закрыла фабрики и приостановила движение транспорта. В связи с этим экономические показатели региона сильно просели.

В регионе не было выявлено ни одного нового локального случая заболевания COVID-19 с 18 мая 2020 года.