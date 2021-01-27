Париж, , 03:39 — REGNUM Рассказ о сражении при Аустерлице авторства императора Франции Наполеона I Бонапарта могут выставить на аукцион для продажи, заявил историк Жан-Эммануэль Ро в интервью журналу Point de Vue.

«Я совершенно случайно приобрел этот фолиант полвека назад и с тех пор хранил дома. Но в год 200-летия смерти Наполеона решил выставить его в своей галерее», — заявил он.

По словам Ро, записки «Сражение при Аустерлице» Наполеон написал собственноручно. Предполагается, что лот выставят на продажу с начальной ценой в €1 млн. Впервые экспонат представят в Париже уже 27 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 2019 года на аукционе продали любимые кавалерийские сапоги Наполеона Бонапарта. Обувь ушла с молотка за 117 тысяч евро.

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