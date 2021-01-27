Благовещенск, , 03:25 — REGNUM В Амурской области уже привились от коронавируса более восьми тысяч жителей. Вакцину «Спутник V» получили 8229 человек, ещё 500 амурчан привились препаратом «ЭпиВакКорона», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

Читайте также: На Сахалине от коронавируса привились уже более 10 тысяч человек

Привиться жители Приамурья могут в 28 развёрнутых пунктах. Минздрав планирует открыть в области всего 156 пунктов вакцинации. На иммунизации населения задействованы 90 бригад, из которых 44 — выездные.

В регион уже поступило 14 860 доз вакцины «Спутник V» и одна тысяча доз «ЭпиВакКорона». До конца января ожидается поставка ещё 13 200 доз «Спутник V». В феврале в регион доставят 33 500 доз препарата от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах активно идёт прививочная кампания против коронавируса. Вакцину получили уже 10 455 человек.