Лондон, , 03:24 — REGNUM Для въезжающих в Великобританию из 30 стран категории «повышенного риска» ожидается введение требования самоизолироваться на карантин в гостиницах. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники 27 января сообщает Times.

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С помощью этой меры, о которой официально будет объявлено в течение дня, правительство рассчитывает значительно снизить угрозу завоза в Великобританию новых, возможно, более опасных генетических вариантов коронавируса. Первыми в списке стран категории «повышенного риска» числятся Бразилия и некоторые другие государства Южной Америки, ЮАР с приграничными странами, Португалия и Кабо-Верде. Этот список будет пополняться при обнаружении в других точках мира новых штаммов вируса.

Отмечается, что в настоящее время Великобритания уже ограничила сообщение с большинством государств из списка. Также в стране действует правило о самоизоляции в течение 10 дней для всех прибывающих в страну (пяти дней — при сдаче повторного анализа на коронавирус). Новая мера требует проведения карантина уже в отеле, список которых будет утверждаться властями.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв пандемии коронавирусной инфекции в Великобритании превысило 100 тыс. человек.

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