Дублин, , 03:11 — REGNUM Премьер-министр Ирландии Михол Мартин объявил о продлении карантинных ограничений в стране в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга.

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По его словам, ограничения продлеваются до 5 марта. Также всем, прибывающим на территорию Ирландии, будет необходимо предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на выявление коронавирусной инфекции. Кроме того, до 5 марта приостанавливается действие программы безвизового въезда из ЮАР, Бразилии и других стран Южной Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2020 года в Ирландии ужесточили карантинные меры из-за выявления «британского» штамма COVID-19. В стране закрыли все непродовольственные магазины, гражданам запретили принимать гостей и отходить от дома дальше 5 километров.

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