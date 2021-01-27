Пекин, , 03:08 — REGNUM Более 475 333 га пахотных земель Китая были подвержены засухе, в то время как 170 тыс. деревенских жителей испытывали трудности с питьевой водой, сообщили 26 января в Министерстве водных ресурсов КНР.

Некоторые города и уезды провинций Чжэцзян, Гуандун и Юньнань испытывали трудности с водоснабжением в последние дни, в результате чего более 1,4 млн человек пострадали, сообщили в министерстве.

Некоторые части юга Китая, вероятно, продолжат испытывать указанные трудности. Частично это связано с нехваткой осадков и недостаточным запасом в воды в водохранилищах.

Местные власти должны более тесно заняться мониторингом развития ситуации с засухой, ускорить строительство проектов экстренного водоснабжения и обеспечить население чистой питьевой водой, добавили в ведомстве.

Специальные рабочие группы министерства работают на местах в провинциях Чжэцзян, Юньнань и Гуанси-Чжуанском автономном районе с целью устранения бедствия.