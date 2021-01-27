Пекин, , 03:01 — REGNUM В общей сложности 197 761 китайский чиновник был наказан в 2020 году за нарушение правил бережливости, сообщает 26 января агентство Синьхуа.

Все они проходили по 136 203 делам, говорится в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии Китая. Только в декабре 2020 года 26 922 чиновника, проходивших по 18 505 делам, получили соответствующее наказание, включая 125 чиновников уровня округа или аналогичного и 1316 чиновников уровня уезда или аналогичного

Как отмечается в заявлении комиссии, среди наказанных в прошлом месяце чиновников, 14 134 обвинялись в чрезмерном бюрократизме и формализме. В отношение них было рассмотрено 9 356 административных дел.

Кроме того, в декабре 2020 года власти расследовали 9149 дел о гедонизме и экстравагантном поведении, вроде дачу или получение подарков, присуждение незаслуженных премий и бонусов, а также нецелевое расходование бюджетных средств на банкеты. В результате за данные нарушение было наказано 12 788 чиновников.

Напомним, что в 2012 году Компартия Китая приняла восемь правил бережливости для борьбы с неподобающим поведением в рядах КПК.