Богота, , 02:50 — REGNUM Правительство Колумбии объявило трехдневный национальный траур в связи со смертью министра обороны страны Карлоса Холмеса Трухильо от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Соответствующий декрет опубликовала пресс-служба колумбийского кабмина.

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В документе отмечается, что траур объявлен также по всем жертвам осложнений COVID-19.

«Смерть более 50 тысяч колумбийцев от нового коронавируса это горький факт, огорчающий нацию. Он мотивирует нас отдать дань погибшим, подчеркивая влияние пандемии на наше общество», — говорится в декрете.

Правительство Колумбии также выразило соболезнования с каждой семьей страны, потерявшей людей в ходе пандемии.

Напомним, министр обороны Колумбии Карлос Холмес Трухильо скончался 26 января на 70-м году жизни. По предварительной версии, причиной смерти политика стала коронавирусная инфекция. Отмечалось, что последние дни жизни Трухильо был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.