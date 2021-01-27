Тегеран, , 08:54 — REGNUM 26 января пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари заявила, что за сутки COVID-19 унёс в стране жизни 79 человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Лари отметила, что 79 человек скончались в результате заражения смертельным вирусом. Согласно ее отчету, общее число погибших достигло 57 560 человек.

Говоря о текущей ситуации с пандемией в Иране, Лари подчеркнула, что за последние 24 часа было обнаружено 6420 новых случаев заражения COVID-19, при этом около 590 человек госпитализированы.

Она также сообщила, что в общей сложности 1 385 706 иранцев подверглись заражению смертельным вирусом, причем 1 177 367 из них либо выздоровели, либо были выписаны из больниц.

Лари подчеркнула, что 4038 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии больниц.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила около 100 миллионов человек по всему миру, из них свыше 2 100 000 погибли.