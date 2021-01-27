Москва, , 08:53 — REGNUM Решение президента США Джозефа Байдена отменить введённый его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу трансгендеров в вооружённых силах США вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили свою позицию 27 января в социальной сети Facebook.

«И будут бегать все такие грозные по ромашковому полю в красных труселях», — шутит Elena R.

Многие пользователи восприняли данную новость с юмором. Граждане заявили о том, что не представляют, как может существовать армия, в рядах которых служат трансгендеры.

«Как представил, что на учениях возле нашей границы выстроен полк трансов, почему-то ржать хочется», — поделился Тимур А.

Некоторые комментаторы задались практичными вопросами и у них возникли затруднения в том, чтобы понять, каким образом трансгендеры будут распределяться, где спать и какие туалеты посещать.

«А где они будут спать? У девочек или у мальчиков?», — задаётся вопросом Лина К.

Нашлись и те граждане, которые пришли к выводу, что решения Байдена носят скорее показательный характер и призваны банально отменить все решения, которые были приняты Трампов, за время его президентского срока.

«Стену разобрать, трансгендеров вернуть, местное производство закрыть, отношения с Китаем возобновить! И все для того, чтобы утереть нос бывшему президенту. Детский сад «Ромашка», — пишет Ольга З.

Напомним, 25 января президент США Джозеф Байден отменил введенный его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу трансгендеров в ВС США.