Кито, , 02:44 — REGNUM В Эквадоре общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, превысило 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны.

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По данным ведомства, с начала пандемии на эквадорской территории скончались 10 007 пациентов с COVID-19. Только за прошедшие сутки в республике от осложнений скончались 26 человек с коронавирусной инфекцией. При этом ведомство не исключает, что еще 4 661 пациент мог умереть от болезней, связанных с COVID-19.

Также за 26 января в Эквадоре выявили 579 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в республике подтвердили 242 146 случаев заражения коронавирусом нового типа.