Бразилиа, , 02:40 — REGNUM По меньшей мере 61 963 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили за сутки на территории Бразилии и их общее количество с начала пандемии достигло 8 933 356. Об этом сообщает бразильский минздрав на своем сайте.

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При этом число подтвержденных фактов выздоровления после инфицирования составило 7 798 655. Кроме того, за истекшие 24 часа в стране зафиксировали 1214 летальных исходов при заболевании COVID-19. Всего по этой причине в Бразилии умерло 218 878 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января власти Бразилия приостановила авиасообщение с ЮАР из-за ранее выявленного в Южно-Африканской Республике нового штамма SARS-CoV-2.

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