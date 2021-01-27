Куньмин, Китай, , 02:34 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая раскрыла случай контрабанды метамфетамина, спрятанного под видом экспресс-посылки, сообщает 26 января агентство Синьхуа.

Полиция изъяла посылку в уезде Чжэньсюн города Чжаотун 13 января и изъяла 10 упаковок метамфетамина весом 5,49 кг, спрятанных в стереосистеме.

Полицейская операция стартовала сразу после того, как правоохранители получили наводку на наркодельцов, планировавших перевезти наркотики из столицы провинции Юньнань города Куньмина в Чжэнсюн.

Трое подозреваемых были схвачены на месте. Все они были задержаны, в то время как расследование продолжается.