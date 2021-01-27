Красноярск, , 02:17 — REGNUM В среду, 27 января, в Красноярске будет облачно, снег, температура воздуха −14… −12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было — 34 °C.

Ночью с 27 на 28 января ожидается до −15… −13 °C, облачно, снег.

Скорость юго-западного ветра 4−9 м/с, вечером на порывах до 15 м/с. Давление — 743 мм рт. ст.

В четверг, 28 января, в Красноярске до −16… −13 °C днём и около −21… −18 °C ночью, облачно, снег.

В пятницу, 29 января, в Красноярске ожидается до −9… −7 °C днём. Ночью — до −18… −15 °C. Облачно, снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 27 января в центральных и южных районах Красноярского края ожидается до −45… −40 °C, на севере центральных районов до −50… −45 °C. На юге Таймырского муниципального района (МР) −50… −45 °C, в Эвенкийском МР и в Туруханском районе −55… −50 °C.

На юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра 15−20 м/с. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за морозов в Красноярске посещаемость школ снизилась на 30%.

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